Футбол
ЧемпионатПочеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»
Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
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Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020
Начало чемпионата Европы 2020 года по футболу матчем против Бельгии станет минусом для сборной России.
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Шоу-бизнес
Внезапно пошла на поправку Анастасия Заворотнюк после операции
Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после проеденной операции, сообщают многие СМИ.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Происшествия
Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге
Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
Политика
Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Армия и оружие
В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе
Общество
Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Политика
Макрон заступился за Россию перед НАТО
Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.