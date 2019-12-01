Футбол

ЧемпионатЧемпионатПочеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
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Почеттино советуют не идти в «Арсенал», а дождаться предложения от «Баварии», «Реала» или «МЮ»

Sports.ruвчера в 15:28

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

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СМИ: Окружение Почеттино советует ему не работать в «Арсенале», а дождаться вариантов получше

Матч ТВ02:51

СМИ: Окружение Почеттино советует ему не работать в «Арсенале», а дождаться вариантов получше

Sportbox.RU02:51

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Газета.Ru05:27

The Telegraph: друзья советуют Покеттино не идти в «Арсенал», а дождаться предложений от «Реала» и «Баварии»

Бомбардир.ру03:45
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