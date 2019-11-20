Лига чемпионов
РИА НовостиПочеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его помощники Хесус Перес, Мигель Д'Агостино и Антони Хименес.
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«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
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За удаление в матче, оскорбительное поведение или серьезное нарушение, предусматривается штраф в размере 3000 евро.
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Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
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Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
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Названа дата консультаций России, Украины и ЕК по транзиту газа
Консультации по транзиту российского газа через украинскую территорию на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины пройдут в среду, 20 ноября.
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Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
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София Ротару вернется с концертами в Россию
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ПФР подтвердил льготы для более чем миллиона предпенсионеров
Официальный статус гражданина, достигшего предпенсионного возраста, уже подтвердили более 1,1 млн россиян.
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По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
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Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог кроссовера Nissan X-Trail
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Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
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