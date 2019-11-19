Футбол
РИА НовостиПочеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его помощники Хесус Перес, Мигель Д'Агостино и Антони Хименес.
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Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.
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Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена
Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
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Силовики задержали высокопоставленных сотрудников УФСИН Дагестана
Следственные органы задержали нескольких высокопоставленных работников УФСИН по Дагестану.
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Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
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«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Футбол
Черчесов определился со стартовым составом России на матч с Сан-Марино
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч против Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину
На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
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Палата представителей США продлила финансирование правительства
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Общество
Госдума обсудит законопроект о винограде и виноделии
Госдума 19 ноября рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года во втором чтении.
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Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Общество
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
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Минюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия
В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены».
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Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью
Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
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Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил разрешения провести общенациональный конкурс на дизайн электронного паспорта.
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Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Экономика
Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии
По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции.