Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПочеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его помощники Хесус Перес, Мигель Д'Агостино и Антони Хименес.
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