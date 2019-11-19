Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПочеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»

Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды. Ходят слухи, что матч с "Вест Хэмом" в 13-м туре может стать последним для Почеттино.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Почеттино встретился с президентом «Тоттенхэма». Тренер может уйти сам

Чемпионат04:24

Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм» вместо Покеттино

Спорт-Экспресс03:31

Почеттино встретился с президентом «Тоттенхэма». Руководство не хочет увольнять тренера

Sport24.ru04:22

СМИ узнали, кто может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»

Матч ТВ02:37

Почеттино встретился с Леви: «Тоттенхэм» не хочет увольнять аргентинца, но он может уйти сам

Sports.ru04:04

СМИ узнали, кто может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»

Sportbox.RU02:37

СМИ назвали Анчелотти главным претендентом на пост тренера «Тоттенхэма»

РБК03:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия

Уволился директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу в колледже. Погибли два человека, в том числе нападавший, трое получили ранения.
Говорит Москва 06:02
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Футбол

В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество

Госдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы

В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года.
Парламентская газета вчера в 09:06
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
ТАСС 08:33
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Путешествия

АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос

Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 05:49
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Газета.Ru 06:08
Общество

Маск назвал принцип, по которому отбирает сотрудников. Он состоит из четырех слов

Американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск сформулировал принцип, по которому выбирает новых сотрудников.
БИЗНЕС Online 08:33
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 08:58
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Наука

Лекарство от малярии нашли в традиционных супах народов мира

Medical Note 05:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News 07:19
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой

О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
Дни24 00:42
Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу получившего перелом ноги дизайнера

РБК 07:37
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru 06:49
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Авто

Bugatti хочет выпустить практичный электромобиль

Компания Bugatti ведет переговоры с материнским концерном Volkswagen о создании новой модели.
Motor 05:17
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на одноимённом стадионе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное