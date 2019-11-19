Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды. Ходят слухи, что матч с "Вест Хэмом" в 13-м туре может стать последним для Почеттино.

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