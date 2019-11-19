Футбол
Soccer.ruПочеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»
Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды. Ходят слухи, что матч с "Вест Хэмом" в 13-м туре может стать последним для Почеттино.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:18, Вашингтон
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Политика
Турция осудила решение США по израильским поселениям
МИД Турции осудил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что израильские поселения на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме не противоречат международным нормам.
Политика
Кремль назвал абсурдными претензии Украины по газу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по газу с Киевом.
Наука
Кетогенная диета поможет защитить организм от гриппа
Особая кетогенная диета помогает людям избавиться от лишних килограммов. Теперь выяснили, что она улучшает сопротивляемость гриппу.
Транспорт
Аксенов рассказал о планах расширить маршрутную сеть поездов в Крыму
ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений в Крым к началу курортного сезона, сообщается во вторник, 19 ноября, на портале главы республики Сергея Аксенова.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Транспорт
Глава ГИБДД рассказал о статистике ДТП со смертельным исходом
Каждое четвёртое смертельное ДТП в России происходит по вине водителей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении.
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Экономика
Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило сделку по продаже «золотой акции» компании «Яндекс». Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1.
Общество
Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Наука
CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями
В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
Футбол
Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Армия и оружие
Российские военные учения начались в Черном море
Общество
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Технологии
Новая версия Windows 10 не обновляется на ПК со старыми драйверами
Новая версия Windows 10 не обновляется на многих персональных компьютерах. Причина кроется в тонкостях установки приложения.
Футбол
Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Авто
Представлен электрический Ford Mustang Mach-E, и это кроссовер
Компания Ford сегодня представила весьма любопытный автомобиль. Называется он Mustang Mach-E, и это электрический автомобиль.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до выпускного своих детей
В рамках общения с журналистами артистка призналась, что мечтает дожить до выпускного наследников.
Происшествия
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье
Технологии
В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто
Через мобильное приложение автовладельцы смогут определить состояние двигателя.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита в нормандском формате он планирует обсудить вопрос возвращения Киеву неподконтрольных территорий Донбасса.
Армия и оружие
США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.