Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПочеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»

Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды. Ходят слухи, что матч с "Вест Хэмом" в 13-м туре может стать последним для Почеттино.
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