Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПочеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»

Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды. Ходят слухи, что матч с "Вест Хэмом" в 13-м туре может стать последним для Почеттино.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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В России сегодня отмечают День ракетных войск и артиллерии, передает ОТР.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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Каким образом кофе может продлить жизнь человека

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Ещё одним положением документа изменяется источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь, не включённую в базовую программу обязательного медицинского страхования.
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