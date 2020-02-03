Экономика
Наша версияПочта Банк и ВТБ объединили программы лояльности
Программа объединяет 7,5 миллиона клиентов, новый проект поможет привлечь ещё 13 миллионов граждан, пользующихся услугами Почта Банка. Этот случай стал первым на рынке, когда две кредитные организации объединили их программы лояльности и создали единый баланс.
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с чего всё началось
ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.РБК00:00
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