Экономика

ФедералПрессФедералПрессПочта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

С сегодняшнего дня, 29 ноября 2019 года, у Почта Банка открылся новый рублевый вклад «Новогодний». Вклад является сезонным и действует до 30 января 2020 года. Ставка по вкладу составляет 6,2 % годовых.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

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Почта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

ФедералПресс29 ноября в 08:45

Новогодний процент

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Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний»

RuNews24.ru09:01
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