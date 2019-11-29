Экономика

ФедералПрессФедералПрессПочта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

С сегодняшнего дня, 29 ноября 2019 года, у Почта Банка открылся новый рублевый вклад «Новогодний». Вклад является сезонным и действует до 30 января 2020 года. Ставка по вкладу составляет 6,2 % годовых.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

Известия29 ноября в 09:00

Почта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

ФедералПресс29 ноября в 08:45

Новогодний процент

Коммерсантъвчера в 04:26

Банк «Россия» предлагает вклад «Морозные узоры»

Банки.ру01:59

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний»

RuNews24.ruвчера в 09:01

Банк «Россия» запустил новый сезонный вклад «Морозные узоры»

ИА БанкИнформСервис01:36
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Кино

Продолжение «Холодного сердца» возглавило российский прокат

Российская газета 02:42
Транспорт

РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК вчера в 17:47
Финансы

Курс доллара вырос до 64,35 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
ТАСС 02:05
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Финансы

Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги

Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
ПРАЙМ 01:16
Наука

Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями

Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
АМИТЕЛ 00:22
Политика

Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие

В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия вчера в 06:22
Происшествия

СК возбудил дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" после того, как в пятницу вечером стая бездомных собак напала на ребенка.
РЕН ТВ 29 ноября в 14:55
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Общество

Региональные власти введут «справедливые» нормативы мусорных отходов

Пока же власти в регионах устанавливают единый норматив накопления мусора, сообщает Коммерсантъ.
Новые Известия 01:00
Экономика

Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung

В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
ГЛАС.RU 01:36
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Политика

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:31
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru 30 ноября в 13:13
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Политика

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку, причем сделал это он в стиле Трампа, объявив о своем решении в Twitter.
Российская газета 00:21
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Технологии

Эксперт рассказал о смертельной опасности монитора смартфона

На мониторе гаджета оседает огромное количество бактерий, многие из которых представляют опасность для здоровья.
ТК Звезда 02:01
Космос

Обнаружены 19 галактик без темной материи

Китайские ученые нашли в близлежащих окрестностях Млечного Пути 19 карликовых галактик, внутри которых темная материя или полностью отсутствует, или существует в «невидимых» для телескопов количествах.
Область 45 вчера в 03:34
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Общество

Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями

Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:52
Экономика

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Биатлон

Российский биатлонист Елисеев завоевал бронзу на этапе КМ

РЕН ТВ вчера в 07:56
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