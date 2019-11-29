Экономика

ФедералПрессФедералПрессПочта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

С сегодняшнего дня, 29 ноября 2019 года, у Почта Банка открылся новый рублевый вклад «Новогодний». Вклад является сезонным и действует до 30 января 2020 года. Ставка по вкладу составляет 6,2 % годовых.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

Известия29 ноября в 09:00

Почта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

ФедералПресс29 ноября в 08:45

Новогодний процент

Коммерсантъвчера в 04:26

Банк «Россия» предлагает вклад «Морозные узоры»

Банки.ру01:59

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний»

RuNews24.ruвчера в 09:01

Банк «Россия» запустил новый сезонный вклад «Морозные узоры»

ИА БанкИнформСервис01:36
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Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Коммерсантъ вчера в 17:35
Общество

В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт

Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
РИА Новости вчера в 08:58
Спорт

Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ

Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
РИА Новости 01:17
Единоборства

Боксерские перчатки Кокляева пропали после боя с Емельяненко

Газета.Ru вчера в 17:47
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Lenta.ru 01:55
Политика

Китай ввел санкции против США за поддержку Гонконга

Китай ввел санкции в отношении неправительственных организаций США за «поддержку экстремистской деятельности» Гонконга, сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР.
Коммерсантъ 02:02
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Финансы

После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»

Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Finam.Ru 29 ноября в 04:05
Политика

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку, причем сделал это он в стиле Трампа, объявив о своем решении в Twitter.
Российская газета 00:21
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Российская газета 01:37
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Хоккей

Панарин признан лучшим российским хоккеистом ноября в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан лучшим российским игроком ноября в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат вчера в 23:48
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews вчера в 12:38
Здоровье

В Краснодаре медицинский кластер построят к 2030 году

Губернатором края было принято решение о создании мощного медицинского кластера в Краснодаре, построены учреждения будут к 2030 году.
Кубанские новости 00:41
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге

"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Авто

С налогового учета в РФ исчезло больше четверти элитных машин

С налогового учета в ФНС исчезло более четверти элитных автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей.
Тарантас Ньюс 01:41
Общество

В Кургане крестили девочку с большим родимым пятном

История девочки, родившейся с родимым пятном, занимающим 80 процентов тела, вызвала широкий резонанс в СМИ.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:22
Экономика

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Политика

США ратифицировали протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО

«Рад объявить, что Соединенные Штаты депонировали свою ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал Помпео.
Daily Storm вчера в 21:13
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия вчера в 18:30
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