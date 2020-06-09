Общество

CNewsCNews«Почта России», ВТБ и «Ростелеком» добиваются участия в «Гостехе»

Гособлачного полку прибыло ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» выразили желание принять участие в разработке цифровой платформы с неофициальным рабочим названием «Гостех», которая после запуска сможет взять на себя взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в компаниях.
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с чего всё началось

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.
Коммерсантъвчера в 18:18

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«Почта России», ВТБ и «Ростелеком» добиваются участия в «Гостехе»

CNews06:31

У Сбербанка появились конкуренты в борьбе за создание платформы «Гостех»

ИА Красная Весна04:42

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Коммерсантъвчера в 18:18

«Ъ»: «Почта России», ВТБ и «Ростелеком» планируют участвовать в разработке «Гостеха»

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ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» стали претендентами на создание платформы «Гостех»

Компаниявчера в 23:47

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

Ведомостивчера в 21:29

За создание «Гостеха» за 47 млрд кроме Сбербанка поборются ВТБ и «Почта России»

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Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.
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В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
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В Роспотребнадзоре рекомендовали употреблять большое количество жидкости – чай, вода, морс и другие напитки – в целях профилактики обезвоживания организма.
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Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на 3 месяца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда столицы.
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
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В Китае решили главную проблему Tesla

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
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Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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На АвтоВАЗе могут наладить сборку Renault Clio

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В Иннополисе конструируют способного построить дом за неделю робота

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В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
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У россиян может появиться приоритет при приеме на работу

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Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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