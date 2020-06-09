Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.

с чего всё началось

Гособлачного полку прибыло ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» выразили желание принять участие в разработке цифровой платформы с неофициальным рабочим названием «Гостех», которая после запуска сможет взять на себя взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в компаниях.

«Почта России», ВТБ и «Ростелеком» добиваются участия в «Гостехе»

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