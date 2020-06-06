Общество

MetaratingsMetaratings«Почта России» арендовала офис «ВЭБ Арены» за 7 млрд рублей

Совет директоров «Почты России» 28 апреля одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площади на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене». Сумма сделки, как стало известно, составила 7,013 млрд рублей, контракт рассчитан на пять лет.
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«Почта России» за 7 млрд рублей арендовала офис на стадионе ЦСКА на 5 лет

Sports.ruвчера в 16:17

«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА

Все про Спорт ру02:27

«Почта России» арендовала офис «ВЭБ Арены» за 7 млрд рублей

Metaratingsвчера в 17:00

«Почта России» заплатит более 7 миллиардов рублей за аренду помещений на стадионе ЦСКА

Бомбардир.ру02:49

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

РИА Новостивчера в 11:56
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

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BFM.ru 00:28
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
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Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
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Губерния (г. Челябинск) 02:41
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Жители Пекина получат потребительские ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней (порядка $1,71 млрд), которые смогут потратить в магазинах, ресторанах и кафе, а также на туризм, образование и спорт.
Известия 01:59
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Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом

В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K

Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru вчера в 05:02
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Экономика

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

Резкое сокращение портфеля могла обеспечить продажа просроченных долгов коллекторам, указывает ЦБ.
РБК 02:00
Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
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Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»

ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 04 июня в 10:18
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Политика

Турция возобновит международное авиасообщение с 10 июня

Московский Комсомолец 04 июня в 07:03
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Футбол

Игало готов уходить с поля из-за расизма

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что намерен уходить с поля в случае проявления расизма в его адрес.
Спорт-Экспресс 00:44
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Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru вчера в 08:04
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
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Политика

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 17:16
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Происшествия

При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей

При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ.
РБК вчера в 17:37
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Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым

Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили в пятницу, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:50
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
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Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
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Политика

Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ

Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ).
News.ru вчера в 21:12
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Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
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