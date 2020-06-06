Общество
Metaratings«Почта России» арендовала офис «ВЭБ Арены» за 7 млрд рублей
Совет директоров «Почты России» 28 апреля одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площади на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене». Сумма сделки, как стало известно, составила 7,013 млрд рублей, контракт рассчитан на пять лет.
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Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com 04 июня в 01:17
Происшествия
В Челябинской области выявили 3719 случаев коронавируса
Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер распорядился продлить режим повышенной готовности на Южном Урале, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 14 июня включительно.
Губерния (г. Челябинск) 02:41
Общество
В Пекине раздадут ваучеры на покупки в магазинах и рестораны
Жители Пекина получат потребительские ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней (порядка $1,71 млрд), которые смогут потратить в магазинах, ресторанах и кафе, а также на туризм, образование и спорт.
Известия 01:59
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Гаджеты
Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru вчера в 05:02
Экономика
Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам
Резкое сокращение портфеля могла обеспечить продажа просроченных долгов коллекторам, указывает ЦБ.
РБК 02:00
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 04 июня в 10:18
Политика
Турция возобновит международное авиасообщение с 10 июня
Московский Комсомолец 04 июня в 07:03
Футбол
Игало готов уходить с поля из-за расизма
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что намерен уходить с поля в случае проявления расизма в его адрес.
Спорт-Экспресс 00:44
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru вчера в 08:04
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Политика
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 17:16
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей
При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ.
РБК вчера в 17:37
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили в пятницу, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:50
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
Политика
Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ).
News.ru вчера в 21:12
Политика
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54