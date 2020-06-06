Совет директоров «Почты России» 28 апреля одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площади на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене». Сумма сделки, как стало известно, составила 7,013 млрд рублей, контракт рассчитан на пять лет.

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