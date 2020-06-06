«Почта России» арендовала офисные помещения и парковку на стадионе ЦСКА за 7,013 млрд рублей. Компания разместится на «ВЭБ Арене» в помещениях общей площадью 37 тысяч квадратных метров.

«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд рублей

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