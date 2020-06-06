АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

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