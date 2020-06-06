Общество
РИА Новости«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей
АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
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Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Общество
Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Наука
Предложен интеллектуальный способ получения солнечной энергии
Популярная механика 04 июня в 07:14
Армия и оружие
Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе
В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.
Газета.Ru 01:26
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Актера Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народный артист России Михаил Кокшенов будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Известия 04:25
Политика
Эксперты: референдум КПРФ по Конституции ничего не решит
Эксперты, опрошенные «Клубом Регионов», сомневаются, что отдельный референдум по поправкам к Конституции, который КПРФ хочет провести в своих отделениях перед 1 июля, сможет существенно повлиять на ситуацию в регионах перед общероссийским голосованием по поправкам.
Клуб регионов вчера в 07:41
Общество
Уайт предложил вывести бойцов UFC для наведения порядка на улицах США
Журналистская правда 04:10
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 04:23
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
В Татарстане нашли 52 новых случая коронавируса
В Нижнекамском муниципальном районе выявили три новых случая COVID-19.
НТР 24 03:38
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
RT на русском 02:40
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Футбол
Кадыров был зол на него. Как легендарный Гуллит провалился в Грозном
«Терек» тренер покидал со скандалом. От него ждали побед в Европе, но Гуллит гулял по городам и показывал футболистам фокусы.
Чемпионат 04:00
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Политика
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru вчера в 02:57
Общество
В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru вчера в 05:30
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 вчера в 12:33