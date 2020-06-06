Общество

РИА НовостиРИА Новости«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
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«Почта России» арендовала офис «ВЭБ Арены» за 7 млрд рублей

Metaratingsвчера в 17:00

«Почта России» заплатит более 7 миллиардов рублей за аренду помещений на стадионе ЦСКА

Бомбардир.ру02:49

«Почта России» арендовала у ЦСКА офис за 7 миллиардов рублей

Bookmaker-ratings.ru02:45

«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА

Все про Спорт ру02:27

«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд рублей

Sport24.ru04:19

«Почта России» за 7 млрд рублей арендовала офис на стадионе ЦСКА на 5 лет

Sports.ruвчера в 16:17

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

РИА Новостивчера в 11:56
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
5
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
487
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
678
Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
88
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
88
Наука

Предложен интеллектуальный способ получения солнечной энергии

Популярная механика 04 июня в 07:14
Армия и оружие

Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе

В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.
Газета.Ru 01:26
1
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,5K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
806
Общество

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
46
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
2K
Шоу-бизнес

Актера Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист России Михаил Кокшенов будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Известия 04:25
Политика

Эксперты: референдум КПРФ по Конституции ничего не решит

Эксперты, опрошенные «Клубом Регионов», сомневаются, что отдельный референдум по поправкам к Конституции, который КПРФ хочет провести в своих отделениях перед 1 июля, сможет существенно повлиять на ситуацию в регионах перед общероссийским голосованием по поправкам.
Клуб регионов вчера в 07:41
1,5K
Общество

Уайт предложил вывести бойцов UFC для наведения порядка на улицах США

Журналистская правда 04:10
4
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 04:23
1K
Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
120
Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
35
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,5K
Общество

В Татарстане нашли 52 новых случая коронавируса

В Нижнекамском муниципальном районе выявили три новых случая COVID-19.
НТР 24 03:38
9
Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

RT на русском 02:40
233
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
35
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
3,5K
Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус вчера в 15:41
131
Футбол

Кадыров был зол на него. Как легендарный Гуллит провалился в Грозном

«Терек» тренер покидал со скандалом. От него ждали побед в Европе, но Гуллит гулял по городам и показывал футболистам фокусы.
Чемпионат 04:00
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
2,1K
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
275
Политика

На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru вчера в 02:57
1
Общество

В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 03:38
9
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов

Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru вчера в 05:30
7
Спорт

Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой

Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 вчера в 12:33
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