Общество
РИА Новости«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей
АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19 компании Biocad.
Известия 05:23
Общество
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции
В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
Вечерняя Москва вчера в 03:30
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Космос
Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Исследователи смогли обнаружить источники загадочных «инопланетных» радиосигналов.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Футбол
Три новичка ФНЛ получили рекомендации лиги к лицензированию от РФС
Экспертная комиссия ФНЛ на онлайн-заседании рассмотрела документы нескольких клубов на получение лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ 02:45
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Происшествия
Тысячи жителей подписали петицию против ареста сотрудника ТЭЦ «Норникеля» из-за аварии
На момент публикации обращение подписали более 4,4 тыс. человек.
Тайга.инфо 01:55
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
РИА Новости вчера в 13:16
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Происшествия
В Ярославле пенсионерка перевела мошенникам 670 тысяч рублей
Позже мошенники позвонили еще раз и убедили пострадавшую взять кредиты в разных банковских организациях на 470 тыс. руб. и перевести эти деньги на указанные «безопасные» счета.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 10:43
Здоровье
В Прикамье выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 17 человек проходят лечение в больницах, 37 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксированы посмертно, пишет администрация губернатора Прикамья.
Новости Перми 04:01
Общество
Где в России выявили новые случаи коронавируса
За последние сутки в РФ подтвердили свыше 8,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 03:50
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ вчера в 17:54
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50