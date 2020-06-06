Общество

РИА НовостиРИА Новости«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
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«Почта России» арендовала у ЦСКА офис за 7 миллиардов рублей

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«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд рублей

Sport24.ru04:19

«Почта России» заплатит более 7 миллиардов рублей за аренду помещений на стадионе ЦСКА

Бомбардир.ру02:49

«Почта России» арендовала на стадионе ЦСКА офисы на 7 млрд рублей

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«Почта России» арендовала офис «ВЭБ Арены» за 7 млрд рублей

Metaratingsвчера в 17:00

«Почта России» за 7 млрд рублей арендовала офис на стадионе ЦСКА на 5 лет

Sports.ruвчера в 16:17

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

РИА Новостивчера в 11:56
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Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс 04:17
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19 компании Biocad.
Известия 05:23
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Общество

Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции

В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
Вечерняя Москва вчера в 03:30
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Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
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Футбол

Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
1,1K
Политика

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
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Космос

Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов

Исследователи смогли обнаружить источники загадочных «инопланетных» радиосигналов.
Evo-rus.com вчера в 02:15
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Футбол

Три новичка ФНЛ получили рекомендации лиги к лицензированию от РФС

Экспертная комиссия ФНЛ на онлайн-заседании рассмотрела документы нескольких клубов на получение лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ 02:45
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
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Происшествия

Тысячи жителей подписали петицию против ареста сотрудника ТЭЦ «Норникеля» из-за аварии

На момент публикации обращение подписали более 4,4 тыс. человек.
Тайга.инфо 01:55
Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

РИА Новости вчера в 13:16
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Общество

В Норильске собрали уже более 700 тонн водонефтяной смеси

Вести ФМ 02:46
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
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Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
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Происшествия

В Ярославле пенсионерка перевела мошенникам 670 тысяч рублей

Позже мошенники позвонили еще раз и убедили пострадавшую взять кредиты в разных банковских организациях на 470 тыс. руб. и перевести эти деньги на указанные «безопасные» счета.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 10:43
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Здоровье

В Прикамье выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 17 человек проходят лечение в больницах, 37 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксированы посмертно, пишет администрация губернатора Прикамья.
Новости Перми 04:01
Общество

Где в России выявили новые случаи коронавируса

За последние сутки в РФ подтвердили свыше 8,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 03:50
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ вчера в 17:54
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru 01:58
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Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
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