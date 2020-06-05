АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 249

Армия и оружие В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400 Американские разработчики хвастаются достижениями своего оружия, чтобы доказать властям, что деньги на его разработку выделялись не зря, но «бравые» заявления являются лишь «рекламным блефом», заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Политика Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа. 51

Происшествия В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии. 56

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 114

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 184

Общество Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер. 1,5K

Космос Обнаружена экзопланета похожая на Землю Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.

Политика Путин передал правительству руководство Ростуризмом Ростуризм становится подведомственным напрямую правительству и также получает функции надзора за туроператорами. 2

Общество «Норникель» берет аварию на себя Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3. 1,6K

Общество В Крыму назвали предварительные сроки открытия региона для туристов Крымские отели, санатории и пансионаты смогут открыться для приема туристов из других регионов России с 1 июля в случае согласования даты и условий с федеральными структурами, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики. 9

Технологии The Lancet отозвал публикацию о рисках применения гидроксихлорохина Три автора публикации в The Lancet от 22 мая отозвали исследование, сообщил журнал 5 июня.

Общество В Росприроднадзоре объяснили, когда подсчитают ущерб от ЧП в Норильске Результативность работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске повлияет на расчет ущерба от разлива дизельного топлива, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова 5 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании «Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что есть определенная надзорная система задействования полицейских. 619

Религия На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших. 19