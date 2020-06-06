Общество

РИА НовостиРИА Новости«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
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«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА

Компания07:37

«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд руб

РБК05:45

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

РИА Новостивчера в 11:56

«Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд рублей

Sport24.ru04:19

«Почта России» арендовала офис «ВЭБ Арены» за 7 млрд рублей

Metaratingsвчера в 17:00

«Почта России» за 7 млрд рублей арендовала офис на стадионе ЦСКА на 5 лет

Sports.ruвчера в 16:17

«Почта России» арендовала на стадионе ЦСКА офисы на 7 млрд рублей

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Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
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Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
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Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Общество

Мурашко рассказал, когда в России может начаться вакцинация от гриппа

Москва, 6 июня 2020, 16:02 — REGNUM В Российской Федерации уже в августе текущего года может начаться вакцинация от гриппа.
REGNUM 09:02
Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Общество

Какие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции

Установлено, какие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции.
Вести Подмосковья 06:10
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Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
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Общество

Паслер внес ряд изменений в режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс несколько изменений в Указ о режиме самоизоляции в регионе.
В Гае.ру 07:07
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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Экономика

В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском 04 июня в 11:36
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Политика

Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда.
News.ru 04 июня в 22:15
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
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Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
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Политика

Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию

Четвертого июня президиум Центрального комитета КПРФ призвал к голосованию против поправок в Конституцию.
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Общество

Китайское издание рассказало о любви к русской колбасе

Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу.
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Хоккей

Панарин раскритиковал российскую политическую систему

Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего.
Газета.Ru 08:06
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Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Автоспорт

Росс Браун: покупкой «Уильямса» заинтересовались серьёзные люди

Пока же всё выглядит стабильно. Проблема с „Уильямсом“ должна решиться. Серьёзные люди следят за командой.
Чемпионат вчера в 14:59
Происшествия

Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
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Вагнер Лав может вернуться в Россию

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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
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Армия и оружие

ВВС ПНС Ливии нанесли удар по позициям Хафтара в городе Сирт

Триполи, 6 июня 2020, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт.
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Армия и оружие

Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе

Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
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Футбол

Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона

Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
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