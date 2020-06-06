Общество
Bookmaker-ratings.ru«Почта России» арендовала у ЦСКА офис за 7 миллиардов рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сущфакт «Почты России», сумма аренды составила 7,013 миллиарда рублей.
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Армия и оружие
Один турецкий военный погиб и двое ранены в сирийском Идлибе
Один турецкий военнослужащий погиб и двое были ранены в результате нападения на медицинский автомобиль в сирийском городе Идлибе, сообщили в Минобороны республики.
Коммерсантъ 01:49
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Кино
Умер советский и российский актер Михаил Кокшенов
В пятницу, 5 июня, умер советский и российский актер Михаил Кокшенов.
Невские Новости вчера в 07:16
Общество
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество
В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку
Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
Говорит Москва вчера в 08:26
Здоровье
Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%
Вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции составляет около 90%.
Российская газета вчера в 23:34
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия
Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы
В центре Москвы произошло ДТП с участием иномарки.
Газета.Ru вчера в 21:26
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Происшествия
Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом
У всех тесты показали отрицательный результат. В здании правительства Забайкальского края усилили контроль за соблюдением масочного режима.
Чита.Ру 01:51
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru вчера в 06:32
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Какие блюда ест Адель, чтобы поддерживать вес после похудения на 45 кг
Невероятное похудение Адель все еще дает людям пищу для размышлений. Появились новые сведения о рационе певицы.
Woman.ru 04 июня в 13:28
Общество
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Общество
Трюдо преклонил колено в память о Флойде на акции против расизма
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Общество
В Москве более 3 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 073 пациента, общее число выздоровевших достигло 100 431.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Врач-гастроэнтеролог из клиники США Майо Джон Кисиэль указал на рост опасности развития колоректального рака, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:40