Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сущфакт «Почты России», сумма аренды составила 7,013 миллиарда рублей.

«Почта России» арендовала у ЦСКА офис за 7 миллиардов рублей

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