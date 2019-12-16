Экономика
ГЛАС.RU«Почта России» и Шереметьево могут войти в новый план приватизации
Представители «Росгеологии» и «Почты России», в свою очередь, сообщили, что о планах приватизации не знают и данную ситуацию никак прокомментировать не могут. Ранее ГЛАС соощал о том, что правительство расширит план по приватизации госкомпаний.
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с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия».URA.Ruвчера в 17:28
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва проверяют аэропорты и вокзалы
Четыре московских аэропорта проверяют после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрывов, заявили ТАСС в правоохранительных органах.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Футбол
Галактионов: посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о совете, который дал полузащитнику «Спартака» Александру Ломовицкому перед переходом того в аренду в «Арсенал».
Происшествия
В Чебоксарах арестовали студентку, напавшую с ножом на педагога
Студентку второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа, напавшую с ножом на преподавателя, по решению суда заключили под стражу.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у неё дочь
Бывший муж ранее неоднократно обвинял Дану Борисову в том, что она поднимает на ребёнка руку.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Политика
Жена Порошенко покинула свой пост в Украинском культурном фонде
Общество
Учительница подрезала челку школьнику в Волгоградской области
Политика
В Турции предложили признать геноцид американских индейцев
Как сообщает РИА Новости, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что в Турции могут принять резолюции о геноциде индейцев во времена колонизации Америки.
Здоровье
Минздрав назвал меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом
В пресс-службе уточнили, что такие меры разработаны в рамках «дорожной карты» по повышению качества оказания медпомощи пациентам с муковисцидозом, которую утвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о провале российских футбольных клубов в еврокубках.
Спорт
Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Политика
Симоньян рассказала, как хакеры включили RT в эфир испанского канала
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, как хакеры прервали эфир испанского телеканала.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Армия и оружие
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
Военно-морской флот РФ нуждается как минимум в 10 фрегатах проекта 22350, строительство которых ведется на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Политика
Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя
Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя по Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
Политика
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Происшествия
Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро
Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.