«Почта России» может летом начать онлайн-продажи вина
«Почта России» готовится летом провести эксперимент по прямым продажам российского вина через интернет, сообщил РБК со ссылкой на презентацию «Доставка российского вина напрямую покупателям — D2°C торговля».
В случае полной легализации, к 2025 году «алкогольный» оборот почтового оператора оценен в 100 млрд. рублей.
Заместитель генерального директора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил, что компания действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.
С чего всё началось
«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя
В эксперимент планируется включить 25 крупнейших производителей вин в России. «Почта России» предлагает создание единой платформы, которая свяжет потребителей и производителей российских вин на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений.
РБК04:22