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«Почта России» может летом начать онлайн-продажи вина

«Почта России» готовится летом провести эксперимент по прямым продажам российского вина через интернет, сообщил РБК со ссылкой на презентацию «Доставка российского вина напрямую покупателям — D2°C торговля».
Коммерсантъ
В случае полной легализации, к 2025 году «алкогольный» оборот почтового оператора оценен в 100 млрд. рублей.
Национальная служба новостей
Заместитель генерального директора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил, что компания действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.
Телеканал 360°
В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года.
РБК
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С чего всё началось

«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя

В эксперимент планируется включить 25 крупнейших производителей вин в России. «Почта России» предлагает создание единой платформы, которая свяжет потребителей и производителей российских вин на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений.
РБК04:22

Подробнее о событии

«Почта России» готова доставлять вина при их онлайн-продаже

РИА Новости07:26

«Почта России» может летом начать онлайн-продажи вина

Коммерсантъ05:46

«Почта России» будет доставлять на дом только вино

News.ru07:25

«Почта России» обсуждает возможность доставки вина

ТАСС06:19

«Почта России» начнет продавать алкоголь

Lenta.ru07:16

«Почта России» начнет летом продавать алкоголь через интернет — СМИ

Телеканал 360°04:59

«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя

РБК04:22
Интересное

Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости06:38