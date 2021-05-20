«Почта России» начнет продавать алкоголь
«Почта России» начнет продавать алкогольные напитки через интернет, пишет РБК со ссылкой на сообщение оператора. На первом этапе организовать продажи планируется в качестве эксперимента. Ожидается, что «Почта России» будет продавать вина российских производителей.В источнике
С чего всё началось
«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя
В эксперимент планируется включить 25 крупнейших производителей вина в России. «Почта России» предлагает создание единой платформы, которая свяжет потребителей и производителей российского вина на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений.
РБК04:22