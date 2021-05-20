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«Почта России» начнет продавать алкоголь

«Почта России» начнет продавать алкогольные напитки через интернет, пишет РБК со ссылкой на сообщение оператора. На первом этапе организовать продажи планируется в качестве эксперимента. Ожидается, что «Почта России» будет продавать вина российских производителей.В источнике

С чего всё началось

«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя

В эксперимент планируется включить 25 крупнейших производителей вина в России. «Почта России» предлагает создание единой платформы, которая свяжет потребителей и производителей российского вина на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений.
РБК04:22

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«Почта России» готова доставлять вина при их онлайн-продаже

РИА Новости07:26

«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя

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News.ru07:25

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ТАСС06:19

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Коммерсантъ05:46

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«Почта России» готовит эксперимент по онлайн-продаже российского вина

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