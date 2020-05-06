Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ 04 мая в 05:50
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Футбол
Микель Артета: «Я не должен убеждать игроков перейти в „Арсенал“. Ясно понимаем, кто мы есть»
Каждый хочет перейти сюда, и мы очень ясно понимаем, кто мы есть. Я не должен убеждать игроков перейти в «Арсенал».
Sports.ru 02:22
Происшествия
Самосвал проехался по двум легковушкам на Таллинском шоссе
Тяжелый грузовик, практически проехался по двум легковым машинам, оказавшимся на его пути.
Мегаполис онлайн 02:45
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
Еще семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Карелии, все – в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:14
Общество
Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки
«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
РБК вчера в 19:46
Футбол
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери
Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.
Слово и Дело 02:38
Здоровье
Специалисты предупредили о расстройствах психики из-за коронавируса
Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего предупредили о возможных расстройствах психики из-за коронавируса.
Газета Кемерова 01:30
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
МИР 24 00:10
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Общество
SpaceX собирается отправить Тома Круза в космос на съемки фильма
Аргументы и Факты вчера в 09:53
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии
Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площдке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.
Интерфакс 02:42
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 04 мая в 05:14
Кино
Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
RuNews24.ru 01:26