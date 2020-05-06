Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.

Общество Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки «Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр. 4

Футбол «Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 54

Общество Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен. 116

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площдке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова. 159

Политика Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. 493

Экономика СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 199

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Здоровье В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову. 16

Авто Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».