Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.

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Общество СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах. 80

Происшествия Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.

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Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 121

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Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 212

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 7,6K

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Гаджеты Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.

Общество Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года Министерство науки и высшего образования РФ пока не собирается переносить начало учебного года с 1 сентября на октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Здоровье В Ивановской области от коронавируса умер седьмой пациент Сегодня, 6 мая, глава регионального Департамента здравоохранения Артур Фокин провел традиционный брифинг, в ходе которого рассказал, что за минувшие сутки в Ивановской области констатирован еще один случай смерти от коронавируса.