Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность
Обладательница одних из самых больших губ в мире рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН 04 мая в 14:22
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Общество
ОГЭ для девятиклассников могут отменить из-за коронавируса
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов предложил аттестовать девятиклассников по текущим оценкам, а ОГЭ в этом году отменить.
РЕН ТВ вчера в 07:07
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Здоровье
В Саратовской области на карантин закроют еще один район
Краснокутский район Саратовской области планируют закрыть на карантин.
Регион 64 05:44
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Путин выступит перед совещанием по коронавирусу
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Игры
6 мая выйдет новый трейлер The Last of Us Part II
Чемпионат вчера в 16:00
Общество
Брянщина по противодействию коронавирусу вошла в топ-3 регионов
Регион вошел в ТОП-3 по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
БрянскToday 05:55
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Путешествия
В России с 1 июля запускаются туристические чартеры в Анапу
Летом этого года впервые в истории российского туризма появятся чартеры в Анапу.
Новая Кубань 06:54
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Политика
Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Общество
Польша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe
Инфорос 04 мая в 05:12
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
Общество
Михаил Развожаев: в перечень карантинных мер внесен ряд изменений
Ряд изменений внесен в пересень ограничений и карантинных мер в регионе.
Вести.Ru 07:08
Общество
Неравные условия: в Госдуме предлагают отменить ЕГЭ-2020
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что Единый государственный экзамен в этом году необходимо отменить, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны.
Вести.Ru 07:19
Общество
В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19
Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10