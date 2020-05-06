Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
Читать в источнике
Оценить211
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
Общество
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщает РИА Новости.
Москва 24 09:17
Наука
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
РИА Новости 07:53
Фигурное катание
Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Наука
Орангутаны заразили недругов желанием почесаться
Калимантанские орангутаны (Pongo pygmaeus) могут заражать друг друга чесанием — точно так же, как люди начинают зевать, когда видят, как зевают другие.
N+1 07:34
Общество
Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров
В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Кино
Умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина
Как стало известно, актриса ушла из жизни 6 мая. На момент смерти Паркиной было 68 лет.
iReactor 08:40
Общество
Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Политика
Песков рассказал о планах Путина на 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на День Победы 9 мая.
Газета.Ru 07:19
Происшествия
В Липецкой области коронавирус подозревают у 355 человек
По состоянию 4 мая в больницах находятся: 140 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 355 человек — с подозрением на выделение вируса.
Most.tv 04 мая в 09:45
Общество
Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Общество
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Lenta.ru 08:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Футбол
Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Российская газета 09:09
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
Политика
Зеленский не поедет на парад Победы в Минск из-за карантина
Киев, 6 мая 2020, 14:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на парад Победы, сообщили в директорате по вопросам информационной политики офиса президента Украины, сообщило 6 мая «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 07:29
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Коммерсантъ 06:41
Общество
78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
Общество
Мэрия Москвы объявила о закупке «голландских» экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Они оказались китайскими
Что важно знать:Правительство Москвы закупило сотни тысяч тестов Biozek Medica, их отправили в больницы города.
Snob.ru 08:32
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Общество
Министр труда рассказал о финансовой помощи семьям на фоне эпидемии
«С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере 5 тыс. на одного ребёнка в возрасте до трёх лет», — заявил Котяков.
REGNUM 08:51