Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.

Политика Путин рассказал о состоянии Мишустина Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам. 290

Общество Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщает РИА Новости.

Фигурное катание Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.

Наука Орангутаны заразили недругов желанием почесаться Калимантанские орангутаны (Pongo pygmaeus) могут заражать друг друга чесанием — точно так же, как люди начинают зевать, когда видят, как зевают другие. 1

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости». 51

Кино Умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина Как стало известно, актриса ушла из жизни 6 мая. На момент смерти Паркиной было 68 лет. 4

Общество Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин. 6

Политика Песков рассказал о планах Путина на 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на День Победы 9 мая. 22

Происшествия В Липецкой области коронавирус подозревают у 355 человек По состоянию 4 мая в больницах находятся: 140 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 355 человек — с подозрением на выделение вируса. 46

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 45

Здоровье В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом. 23

Политика Зеленский не поедет на парад Победы в Минск из-за карантина Киев, 6 мая 2020, 14:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на парад Победы, сообщили в директорате по вопросам информационной политики офиса президента Украины, сообщило 6 мая «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент). 1

Общество 78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки. 438

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 434