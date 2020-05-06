Экономика

ВедомостиВедомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 2404:56

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости02:38

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ03:49

«Почта России» планирует перевести головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

ТАСС03:19

«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе

Агентство Москва03:39

Штаб-квартира «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РИА Новости04:25

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБК02:37
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Политика

Путин рассказал о состоянии Мишустина

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
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Общество

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщает РИА Новости.
Москва 24 09:17
Наука

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

РИА Новости 07:53
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Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
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Наука

Орангутаны заразили недругов желанием почесаться

Калимантанские орангутаны (Pongo pygmaeus) могут заражать друг друга чесанием — точно так же, как люди начинают зевать, когда видят, как зевают другие.
N+1 07:34
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Общество

Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
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Кино

Умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина

Как стало известно, актриса ушла из жизни 6 мая. На момент смерти Паркиной было 68 лет.
iReactor 08:40
4
Общество

Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области

Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
6
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
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Политика

Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
1
Политика

Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на День Победы 9 мая.
Газета.Ru 07:19
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Происшествия

В Липецкой области коронавирус подозревают у 355 человек

По состоянию 4 мая в больницах находятся: 140 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 355 человек — с подозрением на выделение вируса.
Most.tv 04 мая в 09:45
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Общество

Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
2
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Футбол

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
5
Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
608
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Российская газета 09:09
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Здоровье

В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим

Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
23
Политика

Зеленский не поедет на парад Победы в Минск из-за карантина

Киев, 6 мая 2020, 14:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на парад Победы, сообщили в директорате по вопросам информационной политики офиса президента Украины, сообщило 6 мая «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 07:29
1
Армия и оружие

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ 06:41
69
Общество

78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
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Общество

Мэрия Москвы объявила о закупке «голландских» экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Они оказались китайскими

Что важно знать:Правительство Москвы закупило сотни тысяч тестов Biozek Medica, их отправили в больницы города.
Snob.ru 08:32
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Общество

Министр труда рассказал о финансовой помощи семьям на фоне эпидемии

«С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере 5 тыс. на одного ребёнка в возрасте до трёх лет», — заявил Котяков.
REGNUM 08:51
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