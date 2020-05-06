Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
Читать в источнике
Оценить215
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Происшествия
Столичный суд арестовал напавшего на полицейского мужчину
Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 2 июля Махмуджана Матмусаева, напавшего на полицейского при проверке документов на востоке столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 09:58
Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК 10:30
Политика
Путин призвал не спешить со снятием ограничений из-за коронавируса
Любая поспешность в снятии ограничительных мер в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и глава регионов по поводу ситуации в РФ.
Московский Комсомолец 08:37
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Экономика
Решетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей
Объем предоставленных компаниям и МСП кредитных каникул составил 68 миллиардов руб.
Вести.Ru 09:13
Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru 06:54
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $30
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне теряет более 3% после роста на старте торгов, опускаясь до $29,96 за баррель.
ТАСС 08:25
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Минздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Минздрав России сообщил, что распространение COVID-19 в стране ещё не перешло в стадию плато.
Моя Москва.онлайн 07:32
Наука
Учёные спрогнозировали наступление катастрофической жары
Ореанда-Новости 08:19
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Напомним, с 1 мая в регионе введен обязательный масочный режим в автобусах и магазинах.
Четвертая Власть 05:57
Гаджеты
Huawei анонсировала смартфоны Y6p и Y5p
Anonsens 02:29
Общество
Польша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe
Инфорос 04 мая в 05:12
Авто
Прототип мощного Hyundai i20 N замечен на трассе Нюрбургринг
На «Северной петле» Нюрбургринга автолюбители запечатлели производительную новинку южнокорейской компании Hyundai i20 N, оснащенную четырехцилиндровым турбодвигателем.
Car.ru 01:02
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
Здоровье
В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Авто
Самый дешёвый Geely Coolray вышел совсем не пустым
Модель Geely Coolray появилась на нашем рынке в марте с тремя комплектациями (Luxury за 1 289 999 рублей, Flagship — 1 449 999, Flagship Sport — 1 499 999).
Драйв 08:21
Энергетика
В Минэнерго заявили о беспрецедентном падении спроса на нефть в апреле
Мировой спрос на нефть в апреле на пике падал почти на 30 млн барр. в сутки, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью, которое транслировалось на онлайн-ресурсах фонда «Росконгресс».
РБК 09:05
Экономика
Коллекторы отметили рост безработных среди должников по кредитам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что доля допускающих просроченную задолженность из-за финансовых трудностей россиян увеличилась на 10% и составляет 60%.
Газета.Ru 04:46
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах
Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
Наука
Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D
Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости 03 мая в 05:30