Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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Общество
Мэр Москвы сообщил о кратном увеличении тестирования на коронавирус
В столице многократно увеличилось количество проводимых тестов на наличие коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 09:29
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 09:44
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Авто
Доля электроники в цене новых авто увеличилась до 40%
В результате уже в 2020 году на долю электроники приходится в среднем 40% от стоимости машины, говорят в Deloitte.
Автоновости дня 02:19
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Здоровье
Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи
Главный врач московской клинической больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи.
Lenta.ru 10:44
Происшествия
Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП
Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. Об этом в среду, 6 мая, сообщает издание iDES.cz.
Известия 08:48
Политика
Познер объяснил Гордону, почему Россия вернула Крым
Российский журналист Владимир Познер заявил, что воссоединение с Крымом не является ошибкой России.
ФАН вчера в 20:08
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Культура
Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Происшествия
В США застрелен исследователь нового коронавируса
Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Здоровье
В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.
NewsVO 09:19
Футбол
Шевченко – в списке худших трансферов АПЛ от ESPN
ESPN составил список худших трансферов в истории английской Премьер-лиги. На первом месте оказался трансфер Али Диа.
Евро-футбол.ру 10:39
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Происшествия
На Украине отправили за решетку недавно освобожденного в рамках обмена с ДНР
До начала карательной операции Садовской работал охранником пунктов обмена валют. 22 апреля 2014 года один из них был ограблен.
Новостной фронт 10:34
Здоровье
В Саратовской области могут закрыть на карантин Краснокутский район
В Саратовской области из-за участившихся случаев заболевания людей коронавирусом может быть закрыт на карантин Краснокутский район.
АиФ Саратов 05:34