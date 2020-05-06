Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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Общество
В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса
Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
Общество
Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН 04 мая в 22:44
Общество
Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe
Деловое.ТВ 04 мая в 05:12
Экономика
Силуанов счел нецелесообразной раздачу денег населению
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство могло бы раздавать населению деньги "с вертолета", если бы страна печатала резервные мировые валюты, однако задача властей состоит в том, чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается.
Известия вчера в 19:32
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Общество
В Тюменской области обновлен рекорд заболеваемости COVID-19
За последние сутки в Тюменской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом.
URA.Ru 03:50
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Тульской области еще 75 жителей заразились коронавирусом
Сегодня, 4 мая, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 04 мая в 04:12
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется
Участие премьера Михаила Мишустина в совещании с президентом Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Армия и оружие
США обнаружили в КНДР новый объект для запусков баллистических ракет
Строительство в КНДР нового объекта, позволяющего осуществлять запуски межконтинентальных баллистических ракет, обнаружили эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), говорится в отчете организации, опубликованном 5 мая на официальном сайте.
ИА Красная Весна 02:21
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Общество
В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса
На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
Общество
В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса
За весь период в регионе скончались три человека. За сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев COVID-19 в 82 регионах.
Вечерние Ведомости 03:45
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Шоу-бизнес
Певица Граймс расшифровала необычное имя сына от Илона Маска
Мальчик X Æ A-12 появился на свет 4 мая: он стал первенцем для певицы Клэр Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс, и шестым ребёнком для инженера Илона Маска.
МТВ онлайн 04:12
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Гаджеты
Microsoft выпустила игру Forza Street для Android и iOS
Популярная гоночная игра Microsoft Forza Street стала доступна для мобильных устройств.
NewInform 04:23
Общество
Обладательница самых больших губ снова их увеличила
Обладательница гигантских губ рассказала, что 28 апреля она снова вколола в губы гиалуроновую кислоту.
АМИТЕЛ 03:28
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26