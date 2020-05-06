Экономика

ВедомостиВедомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе

Агентство Москва03:39

Штаб-квартира «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РИА Новости04:25

«Почта России» планирует перевести головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

ТАСС03:19

Головной офис Почты России переедет на север Москвы в следующем году

Интерфакс03:42

«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 2404:56

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости02:38

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБК02:37
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Политика

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России

Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
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Общество

В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса

16 медработников уже переболели коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников.
Пенза-взгляд 02:37
Общество

Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России

Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Rambler News Service 04:46
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Футбол

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Футбол

Роббен может возобновить карьеру в Бразилии

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, объявивший о завершении карьеры прошлым летом, может возобновить карьеру в чемпионате Бразилии.
Евро-футбол.ру 02:43
Политика

Кремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации принятых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 04 мая в 07:37
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Политика

В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

Газета.Ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия

Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения. Сегодня малышке исполнилось пять лет.
7Дней.ру вчера в 15:00
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Шоу-бизнес

Оксана Федорова удивила подписчиков снимком без макияжа и ретуши

Суть событий 05:02
Путешествия

АТОР: Турция намерена возобновить рейсы для российских туристов в июне

По сообщению ассоциации туристических операторов, первые рейсы будут совершаться в 2 страны, из которых идет наибольший приток туристов — Россию и Германию.
RuNews24.ru 04:10
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Шоу-бизнес

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Общество

Экзамены для девятиклассников могут отменить

Пока что Минпросвещения и Рособрнадзор разрешили регионам самим определять основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике для девятиклассников.
Телеканал 360° вчера в 08:52
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
6,3K
Кино

Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»

Афиша Daily 04 мая в 13:01
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Политика

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
РИА Новости 03:44
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Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
4
Общество

Уже завтра в Екатеринбурге отключат отопление

В Екатеринбурге с 7 мая начнут отключать отопление. Сначала батареи остынут в жилых домах, затем в торговых и офисных объектах.
JustMedia 03:36
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Общество

В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора

Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний 04 мая в 06:00
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Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

Православие и Мир 03:31
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Общество

Псковские власти смягчили карантинные меры

В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
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Футбол

«Интер» намерен приобрести Эмерсона

По информации Mundo Deportivo, "Интер" включился в гонку за защитника "Барселоны" Эмерсона, выступающего в "Бетисе" на правах аренды.
Soccer.ru 04:41
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
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Происшествия

В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:47
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