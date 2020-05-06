Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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Общество
В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
ФАН 04:01
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии
Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
Собянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг
Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости.
ТВ Центр 09:31
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области
Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Экономика
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест
Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.
Soccer.ru 10:17
Футбол
Жена аргентинца ди Марии назвала Англию «задницей мира»
Ди Мария выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, куда перешёл из «Реала».
Metaratings 06:29
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Общество
Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России
Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Политика
Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах
Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Происшествия
На Украине отправили за решетку недавно освобожденного в рамках обмена с ДНР
До начала карательной операции Садовской работал охранником пунктов обмена валют. 22 апреля 2014 года один из них был ограблен.
Новостной фронт 10:34