Экономика

ВедомостиВедомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 2404:56

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости02:38

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

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РИА Новости04:25

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБК02:37
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