Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.

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Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 811

Общество Собянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости.

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Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 662

Общество В столице могут ввести масочный режим со следующей недели В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек. 453

Происшествия Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован. 3

Футбол Мхитарян хочет остаться в «Роме» Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 700

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 9

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