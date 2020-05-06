Экономика
Ведомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила увеличение случаев коронавируса
Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:55
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян переборщила с фотошопом и «отрастила» третью руку
Внимательные пользователи заметили, что на одном из снимков, где звезда опирается руками на стену и стоит спиной к зрителям, в волосах виднеется "третья рука" с характерным маникюром.
Газета Metro вчера в 06:21
Политика
Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
Игры
EA планирует адаптировать свои игры для Xbox Series X и PS5
Electronic Arts планирует адаптировать свои видеоигры для консолей нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Об этом в ходе квартального отчёта сообщил финансовый директор компании Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen).
3DNews 03:08
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Энергетика
Транзит российского газа через Украину сократился на 40%
Транзит природного газа из РФ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые три месяца 2020 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
News.ru 04 мая в 15:01
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Здоровье
В Красноярском крае на вахтовых предприятиях обнаружен коронавирус
В пресс-службе правительства Красноярского края добавили, что ранее случаи распространения коронавируса были отмечены в вахтовых поселках в некоторых российских регионах.
ИА 1-Line 05:10
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В сегодняшнего дня в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориям.
Европейско-Азиатские новости 04 мая в 22:49
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Авто
Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом
При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Футбол
Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.
Чемпионат вчера в 13:17
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Игры
В Call of Duty: Warzone сыграли более 60 млн человек
CyberSport.ru 04:35
Авто
Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Новые автомобили 04 мая в 07:32
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%
"Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п. п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п. п.", - отмечается в материалах.
Интерфакс 04:46
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51