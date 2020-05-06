Экономика

ВедомостиВедомости«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ. «Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
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«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 2404:56

Штаб-квартира «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РИА Новости04:25

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости02:38

Головной офис Почты России переедет на север Москвы в следующем году

Интерфакс03:42

«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе

Агентство Москва03:39

«Почта России» планирует перевести головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

ТАСС03:19

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБК02:37
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила увеличение случаев коронавируса

Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:55
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

В Москве провели миллион тестов на коронавирус

Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян переборщила с фотошопом и «отрастила» третью руку

Внимательные пользователи заметили, что на одном из снимков, где звезда опирается руками на стену и стоит спиной к зрителям, в волосах виднеется "третья рука" с характерным маникюром.
Газета Metro вчера в 06:21
Политика

Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
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Игры

EA планирует адаптировать свои игры для Xbox Series X и PS5

Electronic Arts планирует адаптировать свои видеоигры для консолей нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Об этом в ходе квартального отчёта сообщил финансовый директор компании Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen).
3DNews 03:08
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Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек

REGNUM 04:04
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Политика

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу

Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
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Энергетика

Транзит российского газа через Украину сократился на 40%

Транзит природного газа из РФ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые три месяца 2020 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
News.ru 04 мая в 15:01
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Общество

В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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Здоровье

В Красноярском крае на вахтовых предприятиях обнаружен коронавирус

В пресс-службе правительства Красноярского края добавили, что ранее случаи распространения коронавируса были отмечены в вахтовых поселках в некоторых российских регионах.
ИА 1-Line 05:10
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В сегодняшнего дня в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориям.
Европейско-Азиатские новости 04 мая в 22:49
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Общество

За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
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Авто

Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом

При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Футбол

Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»

Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.
Чемпионат вчера в 13:17
Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
5
Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
66
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,4K
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Игры

В Call of Duty: Warzone сыграли более 60 млн человек

CyberSport.ru 04:35
1
Авто

Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Новые автомобили 04 мая в 07:32
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Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

"Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п. п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п. п.", - отмечается в материалах.
Интерфакс 04:46
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
1,6K
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
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