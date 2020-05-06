Экономика
Москва 24«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»
"Почта России" переведет головной офис с Варшавского шоссе в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены" – стадиона футбольного клуба ЦСКА. Совет директоров уже одобрил проект соглашения с ВЭБ.РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".
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Политика
Вашингтон назвал отношения с Китаем разочарованием
Белый дом считает, что отношения США и Китая в настоящее время вызывают фрустрацию и разочарование.
Газета.Ru 18:18
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Общество
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи
В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru 17:59
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости вчера в 20:46
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Меркель объявила о завершении первой фазы пандемии в Германии
По словам политика, за время действия достаточно строгих ограничений общественной жизни немцы вели себя ответственно, благодаря чему теперь уже можно утверждать, что "первая фаза пандемии осталась позади".
Российская газета 13:06
Экономика
ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
Экономика
В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду
Исследование компании Unusual Concepts, с которым ознакомились «Известия», показало,что в самоизоляции россияне неохотно покупают еду более высоких ценовых категорий.
Известия 14:00
Армия и оружие
Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым
Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS 16:16
Игры
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
REGNUM 02:34
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Здоровье
«Масочный режим» на Дону может сохраниться до изобретения вакцины
«Масочный режим» в Ростовской области может сохраниться до середины осени - примерного срока создания вакцины от коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 13:13
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
5 мая глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника Коневу в городе, пожаловался на Россию в Еврокомиссию.
Lenta.ru 18:51
Происшествия
Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и поехал к сестре
В американском городе Огден, штат Юта, пятилетний мальчик угнал автомобиль родителей и проехал несколько километров, прежде чем его остановил сотрудник дорожной полиции.
Lenta.ru вчера в 07:29
Армия и оружие
США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году
Вашингтон, 7 мая 2020, 01:50 — REGNUM 132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного ведомства.
REGNUM 18:50
Шоу-бизнес
Бурак Озчивит из «Великолепного века» снимется в рекламе одежды
В прошлом сезоне Бурак Озчивит принимал участие в подобном проекте, тогда его работу оценили в три миллиона лир.
Городовой вчера в 06:33
Космос
Астрономы обнаружили загадочную мертвую звезду
Ученые нашли странную звезду Swift J1818.0-1607, которая может быть промежуточным звеном между радиопульсаром и магнитаром.
OAnews 04 мая в 00:00
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
Авто
Nissan готовится к уходу с европейского рынка
Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, рассказал изданию собеседник, знакомый с планами компании.
Motor вчера в 06:31
Политика
Владимир Путин может выступить с обращением
Не исключено, что президент России снова обратился к нации сегодня, 6 мая.
Кавказ Пост 00:17
Гаджеты
IPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность
В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.
Дни24 11:42
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Футбол
Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Сиани: «Ибрагимович ненавидит Кавани и еще трех футболистов»
Кавани был единственным из игроков парижского клуба, с которым Златан не ладил. Он сказал мне, что ненавидит четырeх футболистов.
Бомбардир.ру 17:50