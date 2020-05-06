Экономика

Москва 24Москва 24«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

"Почта России" переведет головной офис с Варшавского шоссе в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены" – стадиона футбольного клуба ЦСКА. Совет директоров уже одобрил проект соглашения с ВЭБ.РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".
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«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 2404:56

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости02:38

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ03:49

«Почта России» планирует перевести головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

ТАСС03:19

«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе

Агентство Москва03:39

Штаб-квартира «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РИА Новости04:25

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБК02:37
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Политика

Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений

Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН 08:27
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Huawei Y8s представлен официально

Megaobzor.com 04:05
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ

Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК 23:02
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Кино

Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands

Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM 02:19
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
30
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Экономика

ЦБ РФ спрогнозировал дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП в 2020 году

«По оценкам Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом дефицит бюджета в 2020 году составит 5-6% ВВП, что будет важным фактором поддержки совокупного спроса», — поясняет регулятор в докладе о денежно-кредитной политике.
ИА Красная Весна 15:54
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Наука

Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным

Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса.
Naked Science 05:17
4
Общество

В Находке у сотрудников скорой помощи коронавирус не подтвердился

Владивосток, 7 мая 2020, 05:39 — REGNUM Власти Приморья рассказали о результатах повторных тестов на коронавирус, взятых у медработников скорой помощи Находки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 22:39
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
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Общество

В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе

В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru 20:56
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Политика

Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках

Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна 19:45
2
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
1,1K
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Футбол

ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»

ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
Sport.ru 07:56
Общество

Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится.
РБК 11:01
Космос

Китай столкнулся с проблемой при посадке грузовой капсулы

Грузовая капсула, которая была частью сегодняшнего ключевого испытания в космической программе Китая, испытала "проблемы" во время своего обратного полета на землю, сообщило космическое управление.
AstroNews.ru 16:03
Происшествия

В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд

REGNUM 08:36
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Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
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Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
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Хоккей

Российский хоккеист Денисенко подписал контракт с «Флоридой»

Российский нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флоридой».
МК-Спорт вчера в 14:33
Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета 12:10
Хоккей

Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина

Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском вчера в 03:57
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