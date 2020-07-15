Происшествия
Газета.Ru«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы подтверждаем, что речь идет о Сергее Емельченкове", - сообщили в компании.
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Общество
Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж
Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
Футбол
Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» не может платить так, как «Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о тратах в футболе.
Спорт-Экспресс 06:50
Футбол
Тренер призвал игроков «Локомотива» купить квартиру семье Самохвалова
Тренер академии московского "Локомотива" Игорь Дрыков призвал игроков основного состава команды перечислить деньги на приобретение квартиры для семьи футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова, который умер в апреле.
РИА Новости 05:00
Футбол
«Урал» победит «Арсенал» в 29-м туре РПЛ 15 июля
Матч 29-го тура РПЛ «Урал» - «Арсенал» начнется в 16:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным числом болельщиков на трибунах.
ODDS.ru вчера в 15:22
Футбол
Новым титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания
По имеющейся информации, новым спонсором «армейцев» станет крупная государственная компания, название которой пока держится в тайне.
Metaratings 05:39
Футбол
«Зенит» может купить Черышева, известна стоимость трансфера
Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий в чемпионате Испании за «Валенсию», имеет вариант продолжения карьеры в РПЛ.
Евро-футбол.ру 03:31
Происшествия
Экс-боец ММА был убит после вечеринки в честь своего 30-летия
Английский боец ММА Жаро Шепард был найден убитым в Лондоне после вечеринки в честь своего 30-летия, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 07:02
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Футбол
«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Футбол
«Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча
Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
Вести.Ru 03:05
Футбол
Гвардиола ответил на критику Клоппа и Моуринью по решению CAS
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на высказывания Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, которые остались недовольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS), частично оправдавшего "Сити" по делу о нарушении финансового fair play.
РИА Новости 04:19
Футбол
Легенда питерского футбола хочет стать президентом «Зенита»
Бывший лидер «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Фонтанке» признался, что хочет стать президентом клуба.
BetOn 06:49
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Под руководством Газизова был создан еще один новый орган - тренерский совет, в который войдут пять человек (о них чуть позже).
CT news 01:21
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Evo-rus.com 06:41
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Хоккей
Объявлен состав сборной России на ОИ-2022 по версии The Score
Стал известен состав российской сборной на Олимпиаду-2022 по версии портала The Score. Наставником будет Валерий Брагин.
ProstoProSport 06:28
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Армия и оружие
Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего
Политическая Экспертиза 04:06
Футбол
Андрей Аршавин: Обыграть «Спартак» стало заурядным событием
Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации, сложившейся в московском «Спартаке».
Советский спорт 06:18
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Футбол
Клопп: Ловрен очень важен для команды. Он нужен «Ливерпулю»
Чемпионат вчера в 10:01
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Киберспорт
PES переходит на Unreal Engine, но в этом году симулятор берёт перерыв
Разработчики трудятся над симулятором для следующего поколения консолей, однако для достижения желаемого качества и изучения новых возможностей команда решила взять перерыв на год.
Игромания.ру 05:27