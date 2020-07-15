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Газета.RuГазета.Ru

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы подтверждаем, что речь идет о Сергее Емельченкове", - сообщили в компании.В источнике
С чего всё началось
Ранее издание TAdviser со ссылкой на источники сообщило, что Емельченков был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в картельном сговоре.
РБК02:42
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В отношении замгендиректора «Почты России» по IT возбудили дело

RT на русском04:26

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

РБК02:42

На топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

Lenta.ru04:04

На топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

Вести.Ru03:50

В отношении топ-менеджера «Почты России» в Москве возбудили уголовное дело

ТАСС03:27

На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

Коммерсантъ03:24

Против замгендиректора «Почты России» по IT возбудили уголовное дело

РИА Новости04:07
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Газета.Ru03:36
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В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов

В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС13 июля в 03:24
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Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM13 июля в 15:28
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В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru01:40
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Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета01:54
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В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском05:04
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