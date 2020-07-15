«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
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В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы подтверждаем, что речь идет о Сергее Емельченкове", - сообщили в компании.В источнике
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