«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы подтверждаем, что речь идет о Сергее Емельченкове", - сообщили в компании.