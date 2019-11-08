Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.

с чего всё началось

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.

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