Экономика

REGNUMREGNUM«Почта России» попросила денег из ФНБ

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
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с чего всё началось

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
Интерфакс05:52

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«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Интерфакс05:52

«Интерфакс» узнал о просьбе «Почты России» выделить ей денег из ФНБ

Ведомости06:42

«Почта России», по некоторым данным, попросила выделить деньги из фонда нациольнального благосостояния

Эхо Москвы08:33

«Интерфакс»: «Почта России» попросила средства ФНБ на развитие инфраструктуры

Коммерсантъ08:24

«Почта России» замахнулась на российскую кубышку

Lenta.ru12:00

«Почта России» попросила выделить ей деньги из Фонда национального благосостояния

Дождь09:24

«Почта России» попросила денег из ФНБ

REGNUM12:32
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Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
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Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

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Газета.Ru 09:54
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Volkswagen Touareg получил новый мотор в РФ

Топовый кросс в вариации Exclusive, у которого новый двигатель, по умолчанию имеет адаптивную пневмоподвеску с возможностью выбора профиля езды, колесные диски на 19 дюймов, светодиодные матричные фары, тонированные задние стекла, ветровое стекло, получившее атермальное остекление и омыватели фар.
CarsWeek.ru 09:37
Хоккей

Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей НХЛ в России

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей в Восточной Европе.
Sport24.ru 13:20
Футбол

Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Транспорт

Стартовала продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:37
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В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

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Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Общество

Против оппозиционеров подали новый иск из-за летних акций протеста

Ранее иски против оппозиционеров подали, в том числе, московский метрополитен, Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения".
Эхо Москвы 13:30
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
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Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Матч ТВ 13:23
Общество

Трамп хочет запретить продажу электронных сигарет гражданам до 21 года

Президент США Дональд Трамп заявил о планах запретить продажу электронных сигарет гражданам до 21 года, передает CNBC.
Rambler News Service 12:24
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России.
Piter.tv 08:23
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Религия

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Футбол

Ахмат - Урал: прогноз Лео Васильева 8 ноября 2019

Начинается очередной тур в России и тут матч открытие Ахмат и Урал.
Ставка TV вчера в 22:58
Происшествия

Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника

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Известия 13:16
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
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Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

РИА Новости 10:59
Экономика

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
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Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
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Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь

Газета.Ru 12:36
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«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка

34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
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