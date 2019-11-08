Экономика
REGNUM«Почта России» попросила денег из ФНБ
Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
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с чего всё началось
Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.Интерфакс05:52
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Авто
Volkswagen Touareg получил новый мотор в РФ
Топовый кросс в вариации Exclusive, у которого новый двигатель, по умолчанию имеет адаптивную пневмоподвеску с возможностью выбора профиля езды, колесные диски на 19 дюймов, светодиодные матричные фары, тонированные задние стекла, ветровое стекло, получившее атермальное остекление и омыватели фар.
Хоккей
Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей НХЛ в России
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей в Восточной Европе.
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
Транспорт
Стартовала продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Общество
Против оппозиционеров подали новый иск из-за летних акций протеста
Ранее иски против оппозиционеров подали, в том числе, московский метрополитен, Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения".
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Футбол
Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Общество
Трамп хочет запретить продажу электронных сигарет гражданам до 21 года
Президент США Дональд Трамп заявил о планах запретить продажу электронных сигарет гражданам до 21 года, передает CNBC.
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России.
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
Футбол
Ахмат - Урал: прогноз Лео Васильева 8 ноября 2019
Начинается очередной тур в России и тут матч открытие Ахмат и Урал.
Происшествия
Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника
Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.