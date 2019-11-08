Экономика
REGNUM«Почта России» попросила денег из ФНБ
Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
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с чего всё началось
АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.Интерфакс08 ноября в 05:52
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«Почта России» просит у правительства 40 млрд. руб из Фонда национального благосостояния
Эхо Москвы09 ноября в 09:32
«Интерфакс»: «Почта России» попросила средства ФНБ на развитие инфраструктуры
Коммерсантъ08 ноября в 08:24
«Почта России» запросила 40 млрд рублей из бюджета, чтобы решить старую проблему
URA.Ru09 ноября в 05:20
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Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
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В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США
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Инфорос вчера в 04:47
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
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В Бурятии найден мёртвым контрактник
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Парламентская газета 07:22
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Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
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Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
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RT на русском 06:59
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RT на русском 07:13
Общество
Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму
Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:40
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
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Московский Комсомолец 04:56
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
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Телеканал 360° 09 ноября в 11:34
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
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Происшествия
Суд в Петербурге арестовал водителя, умышленно сбившего полицейского
Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить в СИЗО водителя Евгения Сапенко, который умышленно сбил сотрудника полиции на машине на прошлой неделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
ТАСС 07:20