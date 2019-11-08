АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.

с чего всё началось

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.

Общество Морозы до минус 41 градуса идут на Россию Самая холодная погода установится в Якутии – здесь температура опустится до минус 41 градуса.

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в Киеве приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Футбол Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.

Общество ЦБ предупредил об атаках при использовании системы быстрых платежей Центробанк (ЦБ) предупредил банки о возможных компьютерных атаках при использовании сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для сбора информации о клиентах с помощью «перебора идентификаторов».

Космос Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы 10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.

Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону России Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.

Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

Общество Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.

Происшествия 13 школьников выписаны из больницы на Кубани после отравления 13 пострадавших школьников выписаны из больницы, сообщает со ссылкой на представителя СУ СКР по Краснодарскому краю РИА Новости.

Происшествия В Москве мужчина «заказал» убийство матери ради наследства В Москве 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в попытке организации заказного убийства собственной матери из-за наследства.

Культура Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Происшествия В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.

Происшествия Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.

Технологии В США начали продавать водку из воздуха и воды В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.

Общество Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Игры Call of Duty: Mobile скачали 148 миллионов раз за первый месяц За первый месяц Call of Duty: Mobile, вышедшую 1 октября 2019 года на iOS и Android, скачали 148 миллионов раз в App Store и Google Play.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Общество Глушаков подал в суд на бывшую жену Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Общество Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле Организатор "Белых касок" и бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, передает Diriliş Postası.

Общество Вице-мэр Челябинска подал в отставку Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска Владимир Алейников принял предложение врио главы Натальи Котовой и подал в отставку.

Армия и оружие В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.