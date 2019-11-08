Экономика

REGNUMREGNUM«Почта России» попросила денег из ФНБ

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
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с чего всё началось

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Интерфакс08 ноября в 05:52

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«Почта России» просит у правительства 40 млрд. руб из Фонда национального благосостояния

Эхо Москвы09 ноября в 09:32

«Почта России» запросила 40 млрд рублей из бюджета, чтобы решить старую проблему

URA.Ru09 ноября в 05:20

«Почта России» попросила ₽40 млрд из Фонда национального благосостояния

РБК09 ноября в 03:00

РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей

Ведомости09 ноября в 03:58

«Почта России» замахнулась на российскую кубышку

Lenta.ru08 ноября в 12:00

«Интерфакс»: «Почта России» попросила средства ФНБ на развитие инфраструктуры

Коммерсантъ08 ноября в 08:24

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Интерфакс08 ноября в 05:52
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Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены

В Санкт-Петербурге водолазы завершили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщает 10 ноября РИА Новости.
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Политика

Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны

Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
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Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных

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Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу

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Lenta.ru 00:53
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

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РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН

Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
РИА Новости вчера в 21:14
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
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