Экономика
REGNUM«Почта России» попросила денег из ФНБ
Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
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с чего всё началось
АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.Интерфакс08 ноября в 05:52
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«Почта России» просит у правительства 40 млрд. руб из Фонда национального благосостояния
Эхо Москвы09 ноября в 09:32
«Почта России» запросила 40 млрд рублей из бюджета, чтобы решить старую проблему
URA.Ru09 ноября в 05:20
«Интерфакс»: «Почта России» попросила средства ФНБ на развитие инфраструктуры
Коммерсантъ08 ноября в 08:24
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Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
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