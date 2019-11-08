Глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов ранее говорил, что за три года из средств ФНБ сверх планки 7% ВВП может быть вложено примерно 1 трлн руб. Подходящие для инвестирования денег фонда проекты есть и за рубежом, и в России, отмечал он.

с чего всё началось

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.

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