Экономика
REGNUM«Почта России» попросила денег из ФНБ
Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
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с чего всё началось
Глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов ранее говорил, что за три года из средств ФНБ сверх планки 7% ВВП может быть вложено примерно 1 трлн руб. Подходящие для инвестирования денег фонда проекты есть и за рубежом, и в России, отмечал он.Интерфакс08 ноября в 05:52
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«Почта России» просит у правительства 40 млрд. руб из Фонда национального благосостояния
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