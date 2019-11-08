Экономика
Интерфакс«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ
Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
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с чего всё началось
АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.Интерфаксвчера в 05:52
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«Интерфакс»: «Почта России» попросила средства ФНБ на развитие инфраструктуры
Коммерсантъвчера в 08:24
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Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 вчера в 12:48
Общество
Минюст подготовил документ об отмене правовых актов РСФСР
Минюст РФ подготовил проект постановления правительства об отмене правовых актов РСФСР.
Росбалт вчера в 10:46
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК вчера в 21:48
Хоккей
Комиссар НХЛ не исключил проведение матча лиги в России
Комиссар НХЛ Гари Бэттман не исключил возможность проведения матча регулярного чемпионата лиги в России.
Metaratings 00:30
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru вчера в 19:22
Здоровье
Диетолог рассказала, кому противопоказаны мандарины
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде данного продукта для здоровья человека, передает «Вечерняя Москва».
Слово и Дело 00:41
Политика
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
Футбол
Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»
Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
Бомбардир.ру 00:48
Авто
Китайцы хотят вытеснить с рынка Rolls-Royce
В прошлом году в Hongqi пришел работать бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.
АвтоВзгляд вчера в 06:35
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело 07 ноября в 17:29
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал вчера в 22:46
Политика
В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия
Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника
Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Известия вчера в 13:16
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Космос
Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса
Космическая индустрия Китая впервые публично обнародовала план пилотируемых полетов на Марс, отмечает издание.
Lenta.ru 00:24
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Совфед предложил штрафовать блогеров по закону об иноагентах
Совет Федерации предложил разрешить признавать иностранными агентами физических лиц, владеющих интернет-ресурсами и распространяющих информацию для неограниченного круга людей.
Новая газета вчера в 08:30
Политика
Совпадение двух ям. Песков объяснил сокращение населения России
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал данные Счетной палаты, согласно которым убыль населения в РФ ускоряется четвертый год подряд.
Фонтанка.Ру 07 ноября в 07:45
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть
Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть Позирующая на фоне кучи мусора певица призвала задуматься об экологии.
Экспресс газета 00:05
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 10:10