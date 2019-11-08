Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Интерфаксвчера в 05:52

Подробнее о событии

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Интерфаксвчера в 05:52

«Интерфакс» узнал о просьбе «Почты России» выделить ей денег из ФНБ

Ведомостивчера в 06:42

«Почта России», по некоторым данным, попросила выделить деньги из фонда нациольнального благосостояния

Эхо Москвывчера в 08:33

«Интерфакс»: «Почта России» попросила средства ФНБ на развитие инфраструктуры

Коммерсантъвчера в 08:24

«Почта России» замахнулась на российскую кубышку

Lenta.ruвчера в 12:00

«Почта России» попросила выделить ей деньги из Фонда национального благосостояния

Дождьвчера в 09:24

«Почта России» попросила денег из ФНБ

REGNUMвчера в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Общество

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Газета.Ru 00:38
Транспорт

Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Москва 24 вчера в 12:48
Общество

Минюст подготовил документ об отмене правовых актов РСФСР

Минюст РФ подготовил проект постановления правительства об отмене правовых актов РСФСР.
Росбалт вчера в 10:46
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК вчера в 21:48
Хоккей

Комиссар НХЛ не исключил проведение матча лиги в России

Комиссар НХЛ Гари Бэттман не исключил возможность проведения матча регулярного чемпионата лиги в России.
Metaratings 00:30
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика

Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД

Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru вчера в 19:22
Здоровье

Диетолог рассказала, кому противопоказаны мандарины

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде данного продукта для здоровья человека, передает «Вечерняя Москва».
Слово и Дело 00:41
Политика

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
Футбол

Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
Бомбардир.ру 00:48
Авто

Китайцы хотят вытеснить с рынка Rolls-Royce

В прошлом году в Hongqi пришел работать бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.
АвтоВзгляд вчера в 06:35
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия 06 ноября в 13:56
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье

Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело 07 ноября в 17:29
Происшествия

Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене

Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал вчера в 22:46
Политика

В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия

Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника

Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Известия вчера в 13:16
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Космос

Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса

Космическая индустрия Китая впервые публично обнародовала план пилотируемых полетов на Марс, отмечает издание.
Lenta.ru 00:24
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика

Совфед предложил штрафовать блогеров по закону об иноагентах

Совет Федерации предложил разрешить признавать иностранными агентами физических лиц, владеющих интернет-ресурсами и распространяющих информацию для неограниченного круга людей.
Новая газета вчера в 08:30
Политика

Совпадение двух ям. Песков объяснил сокращение населения России

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал данные Счетной палаты, согласно которым убыль населения в РФ ускоряется четвертый год подряд.
Фонтанка.Ру 07 ноября в 07:45
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть

Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть Позирующая на фоне кучи мусора певица призвала задуматься об экологии.
Экспресс газета 00:05
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

РБК вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Происшествия

СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное