Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
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с чего всё началось

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Интерфаксвчера в 05:52

Подробнее о событии

«Почта России» попросила ₽40 млрд из Фонда национального благосостояния

РБК03:00

«Интерфакс» узнал о просьбе «Почты России» выделить ей денег из ФНБ

Ведомостивчера в 06:42

Почта России попросила выделить ей из Фонда национального благосостояния 40 миллиардов рублей

Эхо Москвы03:30

«Почта России» замахнулась на российскую кубышку

Lenta.ruвчера в 12:00

«Почта России» попросила выделить ей деньги из Фонда национального благосостояния

Дождьвчера в 09:24

РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ

Коммерсантъ03:31

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Интерфаксвчера в 05:52
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Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Газета.Ru 02:51
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Политика

Зеленский назвал украинцев изобретателями спутника и вертолета

Известия вчера в 23:09
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Игры

На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding

Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru вчера в 10:55
Армия и оружие

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости 07 ноября в 12:35
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости вчера в 23:51
Авто

Ford Mustang превратили в 900-сильный электромобиль с «механикой»

Компания Ford совместно с производителем автомобильных компонентов Webasto создала полностью электрическое купе Mustang Lithium.
Журнал Авто.ру 06 ноября в 09:22
Экономика

Маркарова пообещала сократить госдолг Украины до 40% ВВП к 2021 году

Министр финансов Украины Оксана Маркарова убеждена, что через два года Украина снизит госдолг до 40% ВВП, чтобы вскоре после этого перейти к бездефицитному бюджету.
Украина.ру 02:03
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Политика

МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак

МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой.
РБК 02:01
Кино

Павел Деревянко анонсировал продолжение сериала «Дылды»

RuNews24.ru вчера в 08:39
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика

Россияне стали покупать меньше антибиотиков

Всего по итогам первых трёх кварталов 2019 года в российских аптеках было реализовано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей, сообщили аналитики.
RT на русском 00:00
Транспорт

Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru вчера в 11:21
Армия и оружие

Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском

Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия вчера в 02:42
Космос

NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

iReactor вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Кино

Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку

Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 01:50
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика

Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны

Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
REGNUM вчера в 18:04
Политика

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям

Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 07 ноября в 10:45
Единоборства

Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бои с флагом РФ

Российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что не выносит флаг страны на поединки, подчеркнув, что это не мешает ему любить родину.
Политическая Экспертиза 03:27
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.
РИА Новости 01:52
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
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