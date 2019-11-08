АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.

с чего всё началось

Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

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