Экономика
Интерфакс«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ
Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
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с чего всё началось
АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.Интерфакс05:52
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Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
SpeedMe 01:26
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Известия 11:38
Политика
США угрожают Сербии санкциями за покупку российского «Панциря»
Белграду недвусмысленно напомнили о правилах введения американцами санкций в отношении третьих стран за сотрудничество с российскими оборонными структурами.
Утро.ru 12:00
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Появились первые фотографии того, как будет выглядеть интерьер поездов из регионов России в Крым.
Газета.Ru 11:21
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что сбитый Ираном беспилотник не принадлежал США
Беспилотный летательный аппарат, сбитый силами противовоздушной обороны Ирана на юго-западе страны, не принадлежал Вооружённым силам США, заявили 8 ноября в Пентагоне.
REGNUM 11:46
Общество
В Саратовскую область приехал Роман Абрамович
Сегодня, 8 ноября, в Саратов вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным приехал с визитом миллиардер Роман Абрамович, сообщают в Instagram-аккаунте volodin.saratov сторонники парламентария.
FreeNews-Volga 08:06
Экономика
Статус особой экономической зоны присвоили Кашире
Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.
Подмосковье Сегодня 09:53
Экономика
На поддержку газомоторной отрасли России направят 50 млрд рублей
Заместитель министра энергетики Антон Инюцын рассказал о планах российского правительства в ближайшие пять лет направить на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей.
RT на русском 12:09
Хоккей
Брызгалов: таких Гусевых знаете сколько в НХЛ? Это в России он звезда
Известный вратарь обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о нападающем «Нью-Джерси Дэвилз» Никите Гусеве.
Чемпионат 12:17
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Технологии
Китай анонсировал начало разработок сетей G6
Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.
Ведомости вчера в 22:19
Общество
У чиновника-миллиардера Шестуна нашли новое имущество
По словам Куренного, Генпрокуратура провела дополнительную проверку по делу Шестуна и собрала сведения о наличии у бывшего чиновника и его близких незаконно приобретенного имущества и недвижимости, о которых не было известно ранее.
Lenta.ru 11:50
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет
В самарском аэропорту Курумоч экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Фергану.
Российская газета 09:13
Гаджеты
В России теперь можно взять в аренду iPhone
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки 06 ноября в 02:20
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 10:04
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Футбол
Стржалковский подал в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Стржалковский был избран главой ВФСО "Динамо" осенью 2016 года.
РИА Новости 09:48
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия 10:50
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19