Коронавирус

Эхо МосквыЭхо Москвы«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами, прекратившими обработку почты

Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.
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