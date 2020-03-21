Коронавирус
Эхо Москвы«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.ТАССвчера в 14:38
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Почта России объяснила свое решение не отправлять корреспонденцию в 15 стран
Фонтанка.Рувчера в 17:21
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Армия и оружие
Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Футбол
Роналдиньо отметил день рождения в парагвайской тюрьме
Ранее Роналдиньо с командой выиграл тюремный турнир по футболу. В качестве приза игроки получили 16-килограммового поросёнка.
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ
Продюсер Абрамовой поговорил с Александром Шульгиным, и тот попросил сделать исключение, ведь для Валерии это был «последний шанс зацепиться на телевидении».
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
В Московской области врачи подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек (общее число — 35), в Москве шесть (137).
Политика
В Абхазии начались президентские выборы
Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Наука
Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19
На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая согласилась снять черные очки
Певица Диана Гурцкая никогда не появляется на публике без черных очков, которые надежно скрывают ее глаза.
Общество
Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе
Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Экономика
Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса
После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Общество
В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным
Из-за пандемии коронавируса основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным.
Общество
Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников
Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Общество
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран
В Роспотребнадзоре отметили, что продолжат помогать иностранным партнерам для предотвращения распространения коронавируса в мире.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
По его данным, базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Автоспорт
«Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков
В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Наука
Медузы могут помочь пересаживать кожу пациентам
Ткани морских гадов богаты коллагеном, который отвечает за упругость и молодость кожи, что было бы отличным бонусом при пересадке.