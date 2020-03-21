с чего всё началось

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.

Авто «Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика В Абхазии начались президентские выборы Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая согласилась снять черные очки Певица Диана Гурцкая никогда не появляется на публике без черных очков, которые надежно скрывают ее глаза.

Авто Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser По его данным, базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.

Автоспорт «Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.