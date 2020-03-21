Коронавирус

ИзвестияИзвестия«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса. Об этом сообщила в субботу, 21 марта, пресс-служба компании. «Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — цитирует сообщение компании ТАСС.
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«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами, прекратившими обработку почты

Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.
ТАСС14:38

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Почта России объяснила свое решение не отправлять корреспонденцию в 15 стран

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«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

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«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами

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«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Пятый канал14:13

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

РБК14:59

Почта России приостанавливает сообщение с 15 странами на фоне эпидемии

РЕН ТВ14:12
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