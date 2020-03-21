Коронавирус
РБК«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
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с чего всё началось
Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.ТАСС14:38
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Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Авто
Nissan запатентовал новый логотип
Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.
Энергетика
Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки
Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
Армия и оружие
Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса
Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Футбол
Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306
Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Футбол
Итальянский эпидемиолог: «Фанаты не смогут посещать матчи до октября»
Думаю, фанаты не смогут посещать футбольные матчи до октября.
Политика
ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Кино
В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»
Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
Происшествия
В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Экономика
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Политика
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти
Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Экономика
Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса
Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Культура
Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.