Коронавирус

РБКРБК«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
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с чего всё началось

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами, прекратившими обработку почты

Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.
ТАСС14:38

Подробнее о событии

Почта России объяснила свое решение не отправлять корреспонденцию в 15 стран

Фонтанка.Ру17:21

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Пятый канал14:13

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами

Lenta.ru14:56

«Почта России» остановила отправку сообщений в 15 стран

Взгляд.ру14:24

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

РБК14:59

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

Известия14:12

Почта России приостанавливает сообщение с 15 странами на фоне эпидемии

РЕН ТВ14:12
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Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск вчера в 05:07
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Авто

Nissan запатентовал новый логотип

Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.
5 колесо вчера в 08:24
Кино

Вышел трейлер второго сезона сериала «Реальные упыри»

Piter.tv 11:22
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ 02:16
Общество

В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки

Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
RuNews24.ru 04:23
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 17:36
Футбол

Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Аргументы и Факты 17:03
Культура

Бекмамбетов снял эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

RuNews24.ru 00:29
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
ТАСС 16:10
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
RT на русском 09:37
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Футбол

Итальянский эпидемиолог: «Фанаты не смогут посещать матчи до октября»

Думаю, фанаты не смогут посещать футбольные матчи до октября.
Евро-футбол.ру 16:50
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru вчера в 07:08
Кино

В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»

Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
News.ru 05:19
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru 18:43
Экономика

Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США

В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Kazanfirst.ru 04:03
Политика

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Lenta.ru 12:54
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
RT на русском 19 марта в 12:42
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Экономика

Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса

Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 08:26
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Live24 19 марта в 01:20
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
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