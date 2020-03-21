Коронавирус
Известия«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса. Об этом сообщила в субботу, 21 марта, пресс-служба компании. «Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — цитирует сообщение компании ТАСС.
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с чего всё началось
Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.ТАСС14:38
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Происшествия
В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ
Многоцелевой вертолет Black Hawk министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Армия и оружие
NI назвал самую смертоносную снайперскую винтовку России
Журнал The National Interest опубликовал статью с броским заголовком "Встречайте Orsis Т-5000: самую смертоносную русскую снайперскую винтовку, о которой вы никогда не слышали".
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Здоровье
Петиция к Путину о коронавирусе набрала более 11 тысяч подписей
К 16.08 мск 20 марта петиция набрала 11 538 подписей, сбор подписей продолжается.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
В России за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в девяти регионах.
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Финансы
Экономист поделился полезными советами, которые помогут россиянам пережить кризис
Американский доллар за последние недели вырос почти на треть, из-за чего многие россияне задаются вопросом, как правильно распорядиться своими деньгами, чтобы пережить кризис.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Политика
В Италии не хватает тестов на вирус, потому что их скупают США
В Италии столкнулись с нехваткой тестов на определение коронавируса из-за скупки их Соединенными Штатами.
Политика
В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса
В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Общество
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву
«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — указано в тексте.
Армия и оружие
Схватка за Курилы: Япония подготовила план второй Цусимы для России
Морские силы самообороны Японии начали эксплуатацию нового эсминца «Мая», сообщает агентство Kyodo News.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки
Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса
В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека
По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию.
Хоккей
Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»
Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Наука
Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией
Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Общество
Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России
За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Наука
Обнаружены два новых вида пилоносых акул
Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.