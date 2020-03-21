Коронавирус

РБКРБК«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
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с чего всё началось

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами, прекратившими обработку почты

Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.
ТАСС14:38

Подробнее о событии

Коронавирус остановил почтовую связь России с Монголией, Молдавией и др

REGNUM15:51

«Почта России» остановила отправку сообщений в 15 стран

Взгляд.ру14:24

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

РБК14:59

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами

Lenta.ru14:56

«Почта России» прекратила сообщение с 15 странами

Вести.Ru15:30

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

Известия14:12

Российская авиакомпания iFly с 20 марта приостанавливает международные рейсы

Интерфаксвчера в 10:13
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
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«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
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Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

Нострадамус: мир будет спасен от коронавируса в 2024 году

Эксперты утверждают, что спасение человечества от коронавируса придет в 2024 году.
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Врач объяснила, можно ли использовать водку в качестве антисептика

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Ореанда-Новости 14:07
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Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
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Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
BFM.ru 12:06
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
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Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
Космос

В Красноярске проводят испытания уникального ракетного двигателя

Заключительные огневые испытания ракетного двигателя от «Национальной космической компании» (НКК) должны были пройти на специализированном полигоне под Красноярском.
ТВК 18 марта в 02:46
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Lenta.ru 06:12
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая согласилась снять черные очки

Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.
Bimru.ru 13:10
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Анчелотти хочет, чтобы «Эвертон» подписал Иммобиле

Soccer.ru 12:38
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета вчера в 06:41
Футбол

Аршавин почеканил рулон туалетной бумаги в эфире «Матч ТВ»

Экс-капитан сборной России принял предложение комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля почеканить рулон туалетной бумаги более трех раз.
Sports.ru 14:50
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru вчера в 08:21
Общество

Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии

Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
Известия 13:35
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

В Госдуме предложили провести ЕГЭ дистанционно

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением провести для выпускников Единый государственный экзамен дистанционно.
Кривое-зеркало.ру 04:41
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Авто

ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Тарантас Ньюс 19 марта в 13:16
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Sony рассказала, какой будет новая консоль PlayStation 5

РИАМО 19 марта в 07:09
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
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Врач Евгений Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

Несмотря на легкое течение болезни, врач подчеркнул, что детей необходимо обследовать при любых непонятных симптомах: «изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом».
Рамблер 13:37
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Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку

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