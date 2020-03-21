Коронавирус
РБК«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
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с чего всё началось
Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.ТАСС14:38
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Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Технологии
Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19
Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
Космос
Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов
Ранее сверхточные "плоские" карты отдельных участков лунной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель создал американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.
Авто
Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим
По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Армия и оружие
Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы
На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека
"Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Биатлон
Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Культура
Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Происшествия
Два человека погибли под лавиной на Камчатке
Армия и оружие
КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет
КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Армия и оружие
США готовятся к ЧП по планам для ликвидации последствий ядерной войны
Действия предполагается развернуть по планам первоначально подготовленным и предназначенным для ликвидации последствий ядерной войны.