с чего всё началось

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Авто Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Политика Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека "Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.

Общество В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.