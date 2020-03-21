Коронавирус

РБКРБК«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
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с чего всё началось

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами, прекратившими обработку почты

Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора.
ТАСС14:38

Подробнее о событии

Почта России объяснила свое решение не отправлять корреспонденцию в 15 стран

Фонтанка.Ру17:21

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

РБК14:59

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

Известия14:12

«Почта России» остановила отправку сообщений в 15 стран

Взгляд.ру14:24

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Пятый канал14:13

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами

Lenta.ru14:56

Почта России приостанавливает сообщение с 15 странами на фоне эпидемии

РЕН ТВ14:12
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Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Технологии

Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19

Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
Красная весна вчера в 14:15
Космос

Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов

Ранее сверхточные "плоские" карты отдельных участков лунной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель создал американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.
РИА Новости 20:26
Авто

Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим

По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Тарантас Ньюс 19 марта в 00:29
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 06:31
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 05:40
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Армия и оружие

Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы

На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
ГЛАС.RU 19 марта в 05:26
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.
РИА Новости 22:31
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости 09:32
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Биатлон

Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Sports.ru 12:53
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Общество

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru 16:44
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Культура

Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз

Народные новости 12:14
Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Происшествия

Два человека погибли под лавиной на Камчатке

Lenta.ru 03:41
Армия и оружие

КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет

КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Газета.Ru 21:58
Армия и оружие

США готовятся к ЧП по планам для ликвидации последствий ядерной войны

Действия предполагается развернуть по планам первоначально подготовленным и предназначенным для ликвидации последствий ядерной войны.
Евразия Daily вчера в 11:26
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