"Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки", - сказал Акимов в интервью РБК.
Владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna в Балтийское море у берегов Латвии.
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как "Газпром" сообщил о приоостановке поставок по газопроводу "Северному потоку" из России в Европу.