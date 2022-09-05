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«Почта России» рассчитывает начать эксперимент по доставке вина в апреле 2023 года

"Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке российского вина в апреле 2023 года, одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с момента заказа, заявил
 генеральный директор компании Максим Акимов на площадке ВЭФ-2022.
РИА Новости
"Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки", - сказал Акимов в интервью РБК.
РИА Новости
Отмечается, что одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с момента заказа.
КТВ-Луч
Провести эксперимент по продаже российского вина «Почтой России» в апреле 2021 года поручил президент России Владимир Путин.
РБК

Подробнее о событии

«Почта России» планирует запустить эксперимент по доставке вина в 2023 году
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